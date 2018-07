Paloma Vázquez desata la locura en el plató de 'Top Dance' con un torbellino de energía

TOP DANCE - PRIMERA GALA CASTING

Paloma Vázquez demuestra sobre el escenario de 'Top Dance' por qué la llaman "Palomator". La coruñesa desborda energía al ritmo de 'Bitch better have my money', de Rihanna, y logra convencer a más del 60% del público con su coreografía. Sin embargo, el momento en el que la aspirante demuestra todo su desparpajo es durante la valoración del jurado, que no duda en concederle una plaza en la academia. #TopDanceCasting