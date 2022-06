El sobresalto de Natalia Rodríguez al dar de comer a los lémures: "No quiero que me muerdan"

Entre promoción y promoción del nuevo single de Natalia Rodríguez, 'Fama', la cantante ha hecho una visita con el equipo de Mundo Brasero al Zoo Aquarium de la Comunidad de Madrid. Una experiencia que no ha empezado bien: "Anda que me lo ponen fácil los de Mundo Brasero", ha expresado la exconcursante de Operación Triunfo. Entre pista y pista, la artista ha tenido que buscar el punto inicial de la entrevista. Pero no le ha resultado nada difícil. La que fue presentadora de Megatrix durante tres años en Antena 3, ha sabido interpretar las pistas a la perfección para llegar hasta el lugar.

Allí se ha encontrado con los dos nuevos pandas del Zoo. Son gemelos y tienen nombre: You You y Jiu Jiu. Estos pequeños han enamorado a Natalia y han conseguido que se relaje hablando de su carrera: "Es una carrera bastante difícil. Ya sabes que la música es una carrera de altibajos. Los errores que uno comete son para aprender. Hay canciones que han funcionado más, canciones que han funcionado menos". Además, se muestra sorprendida por todas las veces que la gente le sigue preguntando en la calle por su experiencia en Operación Triunfo. "Me siguen preguntando si me llevo bien con mis compañeros de Operación Triunfo, por la academia… Yo a esa academia le debo todo. Recuerdo su olor a la perfección", ha recordado la cantante. Eso sí, la idea de volver a la academia, no le convence mucho: "Volvería a Operación Triunfo, pero si tuviera veinte años menos".

Visitar a los orangutanes ha sido un paso más hasta llegar a la prueba final. "¿Los orangutanes crían aquí en el Zoo?", ha preguntado sorprendida Rodríguez. Allí Almudena Jiménez, cuidadora de estos animales, ha explicado a la artista que se forman familias completas. Además, ha explicado el problema con el que se encuentran los animales: "Se mueven de árbol en árbol utilizando los brazos. El problema es que la zona donde ellos viven, ahora mismo está deforestada. Ellos si no tienen árboles, no se pueden mover de un sitio a otro".

"En la vida me he encontrado con algún que otro Orangután. Es algo muy común", ha contado Natalia entre risas. Precisamente, su single 'Fama' habla de "las relaciones, de la tontería de la fama... De que nos estamos convirtiendo en una sociedad como de mentira. El single alcanzó el número 1 en Itunes el primer día de su lanzamiento".

Pero la visita no se acababa ahí. La prueba final consistía en dar de comer a los lémures, unos primates "muy listos, muy inteligentes... Una curiosidad es que es la hembra la que lleva un poco las riendas de todo", ha explicado Jiménez. La advertencia inicial de la cantante para estos animales ha sido clara: "¡No os hagáis pis, eh!". A partir de ahí Natalia les ha dado de comer y a pesar del aviso de la artista: "Yo no quiero que me muerdan", estos animales casi se saltan su aviso. Una pelea entre ellos, por la comida, ha asustado a la cantante y a parte del equipo de Mundo Brasero tal y como se puede ver en el vídeo de la parte superior.