Soluciones muy prácticas para organizar la ropa en un mini dormitorio

Es hora de reivindicar que los apartamentos pequeños, pero bien organizados no tienen nada que envidiarles a otros de grandes dimensiones –en lo que a capacidad de almacenaje se refiere–.

Idea para armario | Leroy Merlin

En la era del orden, la organización y el menos es más surgen constantemente innovadoras ideas y soluciones prácticas que se pueden aplicar en los espacios reducidos propiciando que nuestra estancia en la casa sea no solo más placentera y limpia, también que nuestra casa nos transmita paz y tranquilidad cada vez que entremos en ella y, eso, no será posible si no logramos mantener nuestros objetos a raya.

Armario con espejo | Poliform

Dentro del orden hay un elemento que suele preocupar por encima de los demás y es el tipo de armario que vamos a utilizar para guardar toda la ropa. Es cierto que un mueble de estas características ocupa todavía más espacio y no siempre son del todo prácticos.

Armario en madera | Revista Shadow dresser - Oak

Sin embargo, existen infinitas opciones para guardar nuestros objetos personales y sacarle el máximo partido a nuestro mini dormitorio.

Infinitas soluciones de armarios, como este abatible | Armarios Velazquez

1. Usa las estanterías

Seguramente, hasta la fecha, veías las estanterías como una pieza única y exclusivamente reservada para colocar los libros en ella. Pues desde hoy te proponemos que las veas con otros ojos y que las tengas muy en cuenta a la hora de organizar tus camisetas, los jerséis y hasta los zapatos.

Las estanterías, básicas | Ikea

Además de servirte como armario, te serán útiles para dividir espacios. La gran mayoría de apartamentos de pequeñas dimensiones carecen de muros o paredes –ya que no permiten que la luz fluya y empequeñecen el espacio–, de modo que una estantería te permitirá delimitar estancias de la casa sin renunciar a vivir en un espacio abierto y diáfano.

Estanterías, siempre una solución | Interiores

2. Bajo la cama

Son un clásico de la organización, las camas que incorporan debajo del colchón un espacio de almacenaje. Este suele estar reservado a las cajas que contienen ropa de otras temporadas, a las mantas o a los accesorios de la cama. Hasta aquí todo igual, pero de un tiempo a esta parte algunas marcas han comenzado a desarrollar ideas innovadoras que incluyen, por ejemplo, un armario vestidor completo. Esto es posible principalmente cuando las camas son elevadas ya que se puede construir la estructura justo por debajo.

Canapé | Ikea

3. Armario completo

Puede que tú seas de los afortunados que sí puede tener armario o, incluso mejor, armario empotrado. En ese caso, tampoco debes renunciar al orden. Y es que, si el dormitorio es pequeño, es muy probable que el armario también lo sea, pero eso no significa que no pueda tener todo lo necesario para mantener tu ropa y zapatos organizados. El truco está en vestirlo por dentro. Desde estantes hasta barras en el interior que puedes subir y bajar o, incluso, armarios con mueble zapatero incluido. Junto es mejor.

Armarios, organización total | PortobelloStreet.es

4. Armario visto

Si te da cierto reparo que la gente vea tu ropa no deberías elegir esta opción. Tampoco si eres de los que guarda la ropa en el armario de cualquier manera. Los burros, los armarios al descubierto y los colgadores que siempre dejan lo que guardan a la vista son un must en los dormitorios pequeños por la misma razón que no lo son los muebles de grandes dimensiones y aparatosos: porque restan luz y espacio a partes iguales. La ventaja de este tipo de “armario a la vista” es que puedes sumar tantos módulos como tu pequeño dormitorio te permita.