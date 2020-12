Entrevista exclusiva a Fernando Tejero tras ser desenmascarado en 'Mask Singer': "Pensaba que me iban a reconocer por la voz"

Fernando Tejero nos ha desvelado cómo ha sido para él formar parte de 'Mask Singer'. "He disfrutado muchísimo, me lo he pasado bomba", aseguraba el actor.

También nos ha contado cómo ha sido la experiencia de estar debajo de una máscara tan voluminosa como la del Monstruo. ¿Cómo ha logrado mantener el secreto de su participación en el programa? ¡El actor nos lo ha contado!

¡Disfruta de la entrevista a Fernando Tejero después de haber sido desenmascarado en el programa!