¡Magia sobre el escenario! Mosca y Bustamante sacan su lado más romántico con ‘Dos hombres y un destino’

Mosca se ha ganado su plaza en la semifinal con las brillantes actuaciones que nos ha regalado en su paso por Mask Singer. En el primer programa, ya había dejado a todos boquiabiertos interpretando ‘As it was’ de Harry Styles, pero esta máscara continuó sorprendiendo con temas como ‘I want to break free’ o ‘What Makes You Beautiful’.

En esta ocasión, Mosca ha tenido la oportunidad de cantar con el ganador de la última edición de Tu cara me suena... ¡David Bustamante! Los dos nos han hecho viajar al pasado con uno de los temas más románticos del milenio: ‘Dos hombres y un destino’.

Mosca y Bustamante nos han regalado un momento mágico y único que ha hipnotizado a todo el público. Sus voces han empastado a la perfección y se han comido el escenario. ¿Será porque esta máscara también es cantante? ¿Qué se puede deducir de sus pistas? ¿O acabará siendo una de las revelaciones de la edición?