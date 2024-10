Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz o Tamara Falco e Iñigo Onieva: ¿quién es Corazón?

Corazón nos ha enamorado con su versión de ‘You’re the one that I want’ de Grease. La máscara doble de la edición con la que nuestros investigadores han hecho sus apuestas... ¡en pareja!

Ana Milán y Alaska han unido sus teorías y tienen muy claro quienes están detrás de Corazón: ¡Tamara Falcó e Iñigo Onieva!

Y como no iba a ser menos, Javier Ambrossi y Javier Calvo también han dado su gran apuesta en pareja. Para ellos todas las pistas apuntan a Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz. ¿Cuál es la tuya?