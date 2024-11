Ana Peleteiro se escondía bajo Helado: así ha sido su desenmascaramiento en Mask Singer

Las últimas revelaciones de Mask Singer están dejando a todos los investigadores atónitos. Esta vez, ninguno de ellos ha logrado adivinar que, detrás de Helado, una máscara llena de estilo y ritmo, estaba Ana Peleteiro, la medallista olímpica en triple salto.

La atleta gallega ha sorprendido al jurado y al público con su desparpajo y talento musical, demostrando que su energía no se limita a las pistas de atletismo. “No me tiré al suelo porque no podía”, comentó sobre las teorías del jurado que le relacionaban con Rosalía.

Ana Peleteiro no solo ha dejado a todos con la boca abierta, sino que también ha mostrado su lado más divertido y creativo, rompiendo con los estereotipos sobre los deportistas de élite. Su paso por el programa es una prueba más de que en Mask Singer cualquier cosa puede suceder.