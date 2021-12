Javier y Alfonso, sobre su participación en ‘LEGO Masters’: “Es muy importante controlar los nervios”

A pesar de que ahora Alfonso es un gran fanático del juego, confiesa que ni siquiera se acuerda de cuál fue su primer LEGO. A diferencia de su pareja, Javier sabe perfectamente que su primer LEGO fue un cubo rojo: “Me lo regalaron los Reyes Magos cuando tenía 13 años”, confiesa.

Este cubo de LEGO fue el culpable de que Alfonso se volviera un fanático de LEGO: “También me regalaron un microscopio pero no me gustaba”, dice entre risas.

Javier confiesa que gracias a la cuarentena y al tiempo libre, pudo dedicarle más tiempo a LEGO y comenzó a ayudar a su futuro marido con las construcciones.

El plató de ‘LEGO Masters’ es brutal, impresiona

El tener las ideas claras les ayuda a trabajar muy bien en equipo. Javier se define como el arquitecto y a Alfonso como ayudante de diseño. Acostumbrados a construir en otro tipos de espacios, el plató de ‘LEGO Masters’ les ha parecido algo “impactante”.

Para ellos lo más importante es controlar los nervios que les provoca el ir a contrarreloj y, sobre todo, ¡que no se les caiga!

¡La entrevista completa en el vídeo!