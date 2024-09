Yael pone en pie a los coaches de La Voz: “Que cierren la puerta que se escapa el talento”

Oliver ha cautivado a los coaches con su versión tan original de ‘You’re the one that I want’, una canción con la que ha enamorado a Fonsi, Pablo y Orozco.

Ahora es el momento de Yael. La joven de 26 años está intentando ganarse un hueco en el mundo de la música y La Voz es una buena oportunidad para darse a conocer.

La joven se ha subido al escenario para cantar ‘Lay me down’ de Sam Smith. Una actuación espectacular con la que ha conseguido que los cuatro coaches giren su silla para tenerla dentro de su equipo.

La realidad es que Luis Fonsi, Malú, Antonio Orozco y Pablo López estaba alucinados con su impresionante voz: “Madre mía”, exclamaba Pablo López.

Orozco no ha dudado en gritar: “Que cierren la puerta que se escapa el talento”, cuando la joven ha terminado de cantar.

Yael ha hecho algo muy especial y ha provocado que los coaches se queden en shock tras escucharla: “Tu eres para mí la ganadora de esta edición de La Voz”, confesaba Malú.

Ninguno de los cuatro se ha atrevido a bloquear ni superbloquear, y Yael ha tomado la decisión de marcharse al equipo de Luis Fonsi. ¡Qué momentazo!

El puertorriqueño se ha quedado en muy sorprendido, no se esperaba que fuese el elegido… ¡Menuda noche de éxitos lleva nuestro coach!