Oliver cautiva con una versión muy especial de John Travolta y Olivia Newton John

Tras la increíble actuación de Rocío en las Audiciones a ciegas, llega el turno de Oliver. El talent tiene 34 años y todos le conocen como Coco Green.

Oliver lleva mucho tiempo luchando para darse al conocer al mundo y sin duda La Voz es una buena oportunidad para ello.

Para su Audición ha interpretado ‘You’re the one that I want’ de John Travolta y Olivia Newton John.

El talent, con su guitarra, ha cantado una preciosa versión de este tema que todos conocemos y ha hecho que Luis Fonsi, Pablo López y Antonio Orozco giren su silla.

El coach malagueño le ha dado la gracias por esta versión: “Ha molado un motón, se nota que has disfrutado”, aseguraba.

Por su parte, Luis Fonsi le ha preguntado por el tipo de música que escucha y es que tienen estilos muy parecidos, lo que ha hecho que Orozco no dude en superbloquear a Fonsi.

Oliver tenía muy claro que quería irse con Pablo López… ¡Y así ha sido! Bienvenido a La Voz.