La venganza de Pablo López y la emoción de Antonio Orozco protagonizan los segundos Asaltos de La Voz

La segunda noche de Asaltos de La Voz nos ha dejado actuaciones que nunca olvidaremos. Esta noche ha sido el turno de los equipos de Antonio Orozco y Luis Fonsi que, ayudados por sus asesores Nathy Peluso y Cali y el Dandee, han cerrado sus equipos antes del Asalto Final.

Malú y Pablo López han utilizado sus robos en esta segunda noche de Asaltos. Era su última oportunidad y ambos no han tenido que pelear con sus compañeros para quedarse con sus talents favoritos.

Una gala con grandes actuaciones, muchas emociones y amargas despedidas. ¡Así han sido los segundos Asaltos de La Voz!

Equipo Antonio Orozco

La gala arrancaba con una actuación única. Por primera vez en el programa veíamos a Antonio Orozco y Nathy Peluso cantar juntos en el escenario de La Voz. El coach y su asesora elegían Sabor a ti para dar el pistoletazo de salida a una noche memorable.

Orozco y Nathy eran los primeros en enfrentarse a los Asaltos. Nereida era la primera en pisar el escenario al cantar No tengo nada de Alejandro Sanz. La joven lograba emocionar a su coach con su actuación con una actuación que pasará a la historia.

Noelia, la talent que está viviendo esta aventura de La Voz embarazada, transmitía un sentimiento especial con un tema de Aretha Franklin, mientras que Bárbara Calipso demostraba una vez más su gran originalidad con We can work it out.

Joakim revolucionaba el escenario con Human y Alejandro llegaba al corazón de todos los coaches y asesores al interpretar un tema de Pablo Alborán. La propia Nathy Peluso hacía un llamamiento para que los talents cantarán más en castellano.

Las últimas en subirse al escenario del equipo de Antonio Orozco fueron Olana Liss, que demostró una vez más su gran fuerza con una canción de Adele y Noemi que vivía un sueño al volver a pisar el escenario de La Voz.

Llegaba el momento de las decisiones. Antonio Orozco y Nathy Peluso apostaban por Nereida para los Directos de La Voz. El coach perdía a Bárbara Calipso que era robada por Malú y lograba pasar a la Zona de Peligro a Alejandro, Noemi y Noelia.

Equipo Luis Fonsi

Luis Fonsi era el último coach en enfrentarse a los Asaltos. El coach abría su equipo cantando con sus asesores, Cali y el Dandee Yo te esperaré y Échame la culpa. Los tres ponían a bailar a todo el plató de La Voz con su magnifica actuación.

El trio La Llave eran los primeros en subirse al escenario de La Voz. El grupo volvía a demostrar su gran amor por la música con un tema de Vanesa Marín.

El dúo Diego y Marina erizaban la piel con una versión en francés. Ellos son pura conexión y se nota cada vez que cantan, mientras que Elsa deslumbraba con su dulce voz interpretando Aunque tu no lo sepas de Los Secretos.

Phindile volvía a dejarnos sin aliento esta vez con un tema de Whitney Houston y María del Mar demostraba su inmenso talento con Disfruto de Carla Morrison.

Para cerrar su gran equipo la tímida voz de Alex volvía a impresionar con So Sick y Hayley triunfaba con Tatto de Loreen.

Luis Fonsi no podía ocultar sus nervios al tener que tomar la decisión más importante de la noche. El coach y su asesores no lo dudan y blindan la voz de Elsa para los Directos de La Voz.

El coach sabe que va a perder una de sus voces porque Pablo López tiene que utilizar su robo con su equipo y efectivamente, al intentar pasar a María del Mar a la zona de Peligro el malagueño pulsa el botón: “La venganza es dulce”, señala feliz de tenerla ahora en su equipo.

La Llave, Phindile y el dúo de Marina y Diego son los elegidos para tener una nueva oportunidad en el Asalto Final.