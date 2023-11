“Me gustaría ser como tú”: Bárbara Calipso impresiona con We can work it out en los Asaltos

Bárbara Calipso ha sido la siguiente talent en subirse al escenario de La Voz. La talent ha cantado We can work it out, una canción de The Beatles con el que ha demostrado una fuerza inmensa en el escenario.

Polifacética y original, así es Bárbara Calipso cada vez que canta y su música no deja de sorprender a Antonio Orozco: “Me gustaría ser como tú, cantar como tú, moverme como tú… eres una artista tremenda”, ha señalado el coach.

Nathy Peluso, asesora de Orozco, también ha quedado fascinada con su actuación y ha destacado el temazo que ha cantado.

Lo que está claro es que Bárbara es una súper estrella y al coach se le están poniendo las cosas muy complicadas. ¡Todo puede suceder!