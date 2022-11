Los talents de ‘La Voz’ brillan más que nunca gracias a M·A·C Cosmetics

Las cualidades de los talents de 'La Voz' sobre el escenario no dejan de sorprendernos, al igual que los increíbles maquillajes de MAC Cosmetics que se superan en cada gala.

El equipo de M·A·C Cosmetics, capitaneado por Baltasar González y Xabier Rodrigues, nos mostrará cómo recrear los looks de nuestros talents. Podremos conocer los secretos mejor guardados con las piezas 'Look Of The Week', tutoriales de la mano de los mejores maquilladores profesionales de M·A·C Cosmetics.

Además, si quieres estar al tanto de las últimas tendencias, no puedes perderte los vídeos 'Trend Talent Look', que nos acercarán los estilos de maquillaje más virales y potentes de la temporada. ¡No te lo pierdas!