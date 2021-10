Marc Figols canta ‘The man who can’t be moved’ en las Audiciones a ciegas de ‘La Voz’

Marc Figols ha brillado encima del escenario de ‘La Voz’ durante la cuarta noche de Audiciones a ciegas. El joven talent barcelonés se ha atrevido con el tema ‘The man who can’t be moved’ de The Script y ha llenado el plató de emoción.

La bonita voz del talent ha cautivado a los cuatro coaches que han protagonizado otro de los grandes plenos de la noche. Marc lo ha tenido muy complicado pero ha decidido irse al equipo de Alejandro Sanz.