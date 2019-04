Guadalupe Jiménez: “Ha sido arriesgado venir a ‘La Voz’ con un fandango”

El fandango que ha interpretado Guadalupe Jiménez en el plató ha maravillado a los coaches, pero no ha sido suficiente para alcanzar la llave que abría la puerta de ‘La Voz’. Paulina Rubio le ha confesado que no es que no le haya gustado, sino que “el listón está muy alto”.

Guadalupe Jiménez: "El flamenco es el gran desconocido”

Guadalupe Jiménez tiene 40 años y viene de Valencia. Es enfermera y su pasión es la música. Con mucha energía y garra, esta artista llega a ‘La Voz’ para seducir a través del flamenco a los coaches. ¡Qué poderío!