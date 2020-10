Michael Harding canta 'Let's get it on' en los Asaltos de 'La Voz'

Michael Harding se ha marcado una impresionante actuación con el tema de 'Let's get it on' de Marvin Gaye. Los coaches y asesores han cerrado la canción aplaudido al talent con mucha energía.

Alejandro Sanz y Tini se han mostrado muy orgullosos del gran poder que tiene Michael encima del escenario tal y como ha demostrado. ¡Revive en el vídeo la actuación de Michael al completo!

