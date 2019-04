Todas las actuaciones de Marcelino Damion en 'La Voz'

Marcelino Damion llegó a las Audiciones a ciegas con un ritmo muy especial. El talent barcelonés de origen sudafricano demostró una gran potencia vocal en 'La Voz' con una versión de ‘Jealous’ de Labrinth. La potencia vocal hizo que Antonio Orozco y Luis Fonsi giraran sus sillas y lucharan con uñas y dientes por conseguir al talent en su equipo. "Tengo que ser honesto conmigo mismo, y me voy con Lusi Fonsi", así sentenció su decisión tras su actuación.

"Lo que acaba de pasar aquí ha sido mágico" Tras las bonitas palabras que Marcelino Damion recibió en las Audiciones a ciegas, Luis Fonsi y David Bustamante prepararon al talent para los Asaltos de 'La Voz'. Durante los ensayos, los nervios fueron los mayores protagonistas y por eso, entre coach y asesor, le transmitieron la seguridad que necesitaba sobre el escenario. En los Asaltos dejó atrás sus nervios e inseguridades y conquistó con su bonita versión del tema ‘So Sick’ de Ne-Yo. "Te has pasado", le reveló Antonio Orozco y Karol G que decidieron robar al talent tras la decisión final de Luis Fonsi.

"Marcelino me entra directamente en el corazón" En la Batalla Final de 'La Voz', Marcelino Damion se estrenaba en el equipo de Antonio Orozco. El dueto que debía realizar sería con la enérgica Teresa Ferrer y confesó que le tenía "muchísimo respeto" pero, el día de la Batalla, el magnetismo de Teresa Ferrer frente al estilo único de Marcelino Damion interpretaron de forma magistral 'Sign of the times' de Harry Style. El coach catalán se emocionó mucho antes de su decisión: “Quiero destacar la humildad, la humanidad, la solidaridad, la emoción, y el mirar por los demás, eso es fundamental en un artista”; pero finalmente decidió que Marcelino Damion pasase a la fase de Directos.

Llegado a la fase de Directos, descubrimos a Marcelino Damion cantando en español con su coach y Lorena Fernández, juntos interpretaron 'Por pedir, pedí'. Además, el talent tuvo que demostrar todo su potencial en esta fase decisiva: se jugaba el pase a la Semifinal. Sus ganas de brillar iluminaron todo el plató de 'La Voz' con una magistral interpretación de 'Killing me softly' de Luther Vandross que le convirtió en semifinalista del programa gracias a Antonio Orozco y la votación del público que le respondió con un 122% del porcentaje total.