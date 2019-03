BATALLA FINAL | BEATRIZ PÉREZ – LINDA RODRIGO

Beatriz Pérez y Linda Rodrigo han llenado el plató de 'La Voz' de energía y garra en un intenso duelo interpretando ‘The way you make me feel’ de Michael Jackson. La batalla de dos divas con voces increíbles ha robado el corazón de los espectadores y ha dejado sin palabras a los cuatro coaches y sus asesores. ¡Puro derroche de talento!