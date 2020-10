Chiara Rossi canta 'You know I'm no good' en los Asaltos de 'La Voz'

Chiara Rossi ha salido al escenario de 'La Voz' para darlo todo durante los Asaltos y así lo ha demostrado. Con la canción de 'You know I'm no good' de Amy Winehouse, ha dejado maravillados a los coches.

La talent italiana tampoco ha dejado indiferente a Antonio Orozco, quien se veía muy orgulloso de ser su coach. ¡Revive en el vídeo la actuación de Chiara al completo!

Revive el programa al completo en ATRESplayer