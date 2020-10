Melisa y Ludovico, pura química cantando a dúo ‘When you say nothing at all’ en las Audiciones a ciegas de ‘La Voz’

Melisa y Ludovico han demostrado toda la química que tienen sobre el escenario y también como pareja. Los talents han creado una versión muy bonita de ‘When you say nothing at all’ de Ronan Keating y han empastado sus voces con mucha armonía.

Los coaches no han girado sus sillones pero han dedicado bonitas palabras al dúo. ¡Bonita actuación!

