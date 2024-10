¿Quién es Dani Fernández?: repasamos la trayectoria del asesor de Antonio Orozco en La Voz

Este año, Antonio Orozco contará con un asesor muy especial para La Voz 2024: Dani Fernández. Podemos decir que en los últimos años, su popularidad ha aumentado gracias a las canciones que ha publicado y a los rasgos tan distintivos que escuchamos en su voz en cada una de sus letras y es que el artista tiene una voz de esas que marcan la diferencia.

Tal es así que hace un año el artista llenó el Wizink Center y ahora, vuelve a tener otras dos fechas (26 de diciembre de 2024 y 8 de marzo de 2025) con las que ya ha colgado el cartel de sold out.

A sus 32 años, Dani Fernández se ha convertido en una de las voces más bonitas de nuestro país. El artista lleva en el mundo de la música desde que era bien pequeño: con 14 años, representó a España en el Festival de Eurojunior (en 2006) y ha formado parte de una de las boyband más exitosas de los últimos tiempos. Junto a Auryn se metió de lleno en el mundo de la fama, creció en la música y aprendió cosas que le han hecho ser la persona que es hoy.

Tras la separación de Auryn, Dani inició su carrera en solitario y no fue hasta 2019 cuando el cantante publicó su primer álbum en solitario, 'Incendios' donde arrasó con temas como 'Te esperaré toda la vida'. Con su segundo álbum, publicado en 2022, llegaron sus grandes éxitos como 'Clima Tropical', 'Disparos' o 'Dile a los demás'. Su manera de componer y de vivir la música le llevaron a ganar un Premio Ondas que en 2022 a "Fenómeno musical del año".

Eso sí, a Dani Fernández ya le pudimos ver en La Voz Kids como asesor de Aitana, por lo que para el cantante no será la primera que se siente en el sillón de asesor. Este 25 de octubre, el artista publica su tercer disco, 'La Jauría', aunque a lo largo del año nos ha ido enseñando algunas canciones con las que ha arrasado como 'Todo cambia', 'Criminal' o 'Me has invitado a bailar'.

En la Gran Batalla y en los Asaltos de La Voz vamos a poder disfrutar este gran artista, de su experiencia y de su pasión por la música. ¡No te lo puedes perder!