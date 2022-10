La entrevista más tierna de las Audiciones a ciegas: “Canta muy bien, no es porque sea mi nieto”

La actuación de Víctor Bravo no dejó indiferente a nadie, tampoco a su abuela, que vio cómo su nieto le dio una sorpresa al participar en las Audiciones a ciegas de ‘La Voz’. Interpretó el tema ‘Time waits for no one’ de Freddie Mercury.

Una vez supieron los coaches que era una sorpresa para la abuela del talent, Antonio Orozco decidió ir a hablar con ella. Al ser preguntada por su nieto afirmó: “Canta muy bien, no es porque sea mi nieto”.

Aunque también dejó un momento gracioso. Y es que no sabía que se había ido al equipo del Laura Pausini. Se enteró mientras se lo contaba el coach catalán.