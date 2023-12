¡Qué voz! Dan Rain ilumina el escenario con My way: “Eres fiel a tu estilo”

Dan Rain ha sido el siguiente talent en subirse al escenario en la Gran Final de La Voz All Stars. El talent del equipo de Luis Fonsi ha vuelto a demostrar que una voz inigualable.

Dan Rain ha cantado My way, un clásico de Frank Sinatra con el que Luis Fonsi ha quedado impresionado: “Qué vozarrón, me encantas, eres fiel a tu estilo”, ha dicho el puertorriqueño.

El coach ha valorado positivamente su actuación y su gran voz que nos traspasa el alma. ¡Así ha sido su actuación!