Pablo López arranca la nueva fase de La Voz retando a Luis Fonsi: ¿quién ganará la batalla?

Comienzan los duelos de La Voz All Stars. Pablo López ha sido el primer coach en tomar la decisión de enfrentarse con uno de sus compañeros y ha escogido a Luis Fonsi para la primera batalla.

El malagueño ha ido a por todas con Javier Erro que ha sorprendido al cantar Don’t rain on my parade en el escenario de La Voz All Stars.

El talent ha demostrado una gran seguridad y mucho baile con este tema. Luis Fonsi ha optado por sacar al escenario a Dan Rain para la batalla que ha cantado Quizás.

Dos voces espectaculares y solo un vencedor: El público ha decidido que Dan Rain sea el ganador del duelo y con él, Luis Fonsi. ¡Enhorabuena!