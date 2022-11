Así han sido los primeros Asaltos de ‘La Voz’: lágrimas y emoción coronan una gala sin robos

La primera noche de los Asaltos de ‘La Voz’ ha estado marcada por las lágrimas derramadas y llenas de emoción por los coaches y asesores, pero también por los talents que continúan en el programa y por aquellos que han tenido que despedirse de sus compañeros.

Pablo López y Laura Pausini, junto a sus asesores Raphael y Vanesa Martín respectivamente, han sido los coaches que han tenido que tomar la dura decisión de elegir qué talents siguen en sus equipos y quiénes se quedan fuera. Y han tenido mucha suerte, ya que ninguno de los dos coaches ha sufrido ningún robo durante sus elecciones.

Equipo Pablo López

La noche arrancaba con una especial e histórica actuación: Pablo López y Raphael, juntos sobre el escenario, nos ponían la piel de gallina interpretando ‘Lo saben mis zapatos’, protagonizando un momento inédito que quedará en el recuerdo de todos.

Seguidamente ha sido el turno de los talents para demostrar que quieren estar en los Directos. El primero en pisar el escenario ha sido Joshua, que ha fascinado con una versión propia de 'The man who can't be moved' de The Script, una actuación llena de sentimiento.

Teresa de Luis, por su parte, se ha dejado el alma interpretando el tema ‘Voilà’, de Barbara Pravi, una interpretación llena de emoción y que ha cautivado a todo el público.

La siguiente en actuar ha sido Ana Corbel, que se ha animado en cantar en portugués el tema 'Cançao do mar', un reto que ha superado con creces para demostrar personalidad, valentía y, como cada noche, la magnífica voz que atesora.

Javier Santacruz no ha querido ser menos y ha transformado uno de los temas más icónicos de The Weeknd. En ‘La Voz’ hemos sido testigos de la versión más personal de 'Blinding lights', una actuación muy especial del talent alicantino.

José Carlos Escobar se ha sentido “desprotegido” al subir al escenario sin su guitarra, pero ha conseguido enternecer a los coaches y asesores con una versión muy íntima de 'Un vestido y un amor', tema de Fito Páez.

Otra que ha dejado la guitarra a un lado ha sido Sandra Corma, que se ha desmelado con la versión más rebelde de 'Toxic', de Britney Spears. Una actuación que ha dejado boquiabiertos a los coaches y asesores.

Por último, Álvaro Santos ha sido el encargado de cerrar las actuaciones del ‘Team Pablo’ con una sencilla y dulce versión de 'Falling like the stars', de James Arthur, asombrando a todos los presentes en el plató.

Con todos los talents sobre el escenario, Pablo López y Raphael han tenido la complicada tarea de elegir quiénes de sus talents continúan. El coach malagueño, junto a su asesor, ha elegido a Teresa de Luis con el ‘Pase Directo’ mientras que Ana Corbel, Joshua y Javier Santacruz se quedan en la Zona de Peligro. José Carlos Escobar, Sandra Corma y Álvaro Santos han caído eliminados de ‘La Voz’.

Equipo Laura Pausini

La siguiente coach en decidir el futuro de su equipo ha sido Laura Pausini, pero antes de escuchar a sus talents hemos podido disfrutar de la italiana sobre el escenario junto a su asesora Vanesa Martín, que nos han emocionado con una impecable actuación de ‘Yo sí’.

Lara García ha demostrado mucho poderío en el escenario y ha dejado sin habla a los coaches con su interpretación de 'I pull a spell on you'. La talent ha sido pura dinamita, desatando el orgullo de su coach y asesora.

Y de la energía de Lara hemos pasado a la sensibilidad de Ana González, que nos ha servido en bandeja su alma interpretando 'Lucía' de Serrat, una actuación llena de corazón y sentimientos que nos ha emocionado a todos.

Sergio del Boccio ha sabido tocar el alma de cada uno de los presentes en el plató de ‘La Voz’. El talent ha protagonizado, sencillamente, una actuación histórica al interpretar de la manera más bella el tema ‘Believe’, de Cher.

Dicen que quien se corta el pelo pierde su fuerza, pero con Gabriel Herrera ha pasado todo lo contrario. Sorprendiendo con la cabeza rapada, el talent ha sido todo lo opuesto a Sansón y ha fascinado con una sensible versión de 'Torn'.

En una noche llena de retos, Dani Juanico no se ha separado de su piano para enamorar con una íntima versión de 'Halo', de Beyoncé y enorgulleciendo, una vez más, a su coach y asesora.

Víctor Bravo ha vuelto a hacer gala de su estilo único y especial para maravillar en los Asaltos con su peculiar versión de 'Vivir así es morir de amor', de Camilo Sesto. Laura Pausini y Vanesa Martín han aplaudido el derroche de personalidad de su talent.

Para finalizar, Chiara Oliver ha demostrado una noche más su preciosa voz, en esta ocasión interpretando una mágica versión de 'Traitor', de Olivia Rodrigo, y haciendo gala también de un estilo propio que ha maravillado con cada actuación.

Los talents se lo han puesto muy difícil a Laura Pausini y a Vanesa Martín, ya que lo han pasado muy mal para hacer sus elecciones. Finalmente, el ‘Pase Directo’ se lo ha llevado merecidamente Sergio del Boccio mientras que Gabriel Herrera, Lara García y Ana González se quedan en la Zona de Peligro. Víctor Bravo, Chiara Oliver y Dani Juanico han sido los eliminados del ‘Team Pausini’.

En la segunda noche de Asaltos de ‘La Voz’ serán Luis Fonsi y Antonio Orozco los que tendrán que tomar duras decisiones en sus equipos. Y la emoción está servida, ya que ninguno de los coaches ha usado su robo, por lo que será aún más difícil para los dos coaches restantes.