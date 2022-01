Carmen Carreter ha pisado fuerte el escenario de 'La Voz Senior' en las Audiciones a ciegas y ha revolucionado el plató con su vena rockera interpretando 'Smoke on the water', de la banda británica Deep Purple.

A pesar de su gran actuación, la talent senior no ha conseguido que ninguno de los cuatro coaches se dieran la vuelta.

Por su parte, Antonio Orozco, que aún no había cerrado su equipo y había estado a punto de girarse, se arrepentido de su decisión: "Me he equivocado".

Muy dolido por haber dejado escapar la particular voz de Carmen, el cantante le ha pedido, además de disculparse, que vuelva a presentarse la próxima edición. ¿Qué habrá respondido la cantante? ¡Revive este emotivo momento en el vídeo de arriba!

