¡Dos showman en escena! Sebastián Yatra canta ‘Fly me to the moon’ con Pablo Fernández en ‘La Voz Kids’

Sebastián Yatra ha luchado por la voz de Pablo Fernández y le ha pedido cantar a su lado encima del escenario de ‘La Voz Kids’. El coach colombiano se ha atrevido ha proponerle cantar juntos el tema ‘Fly me to the moon’ de Frank Sinatra.

Los dos han creado un momento único en las Audiciones a ciegas con una actuación inédita y totalmente improvisada. ¡No te lo puedes perder!

