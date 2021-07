Inés, Marta, Jesús y Nazaret son los cuatro semifinalistas del equipo de Rosario en ‘La Voz Kids’

Dura papeleta la que han tenido que sortear tanto Rosario Flores como Rozalén para elegir qué cuatro talent pasan a la Semifinal.

Tras un debate entre ellas y los demás coaches, han decidido elegir a Inés Thandi, Marta Fernández, Jesús Montero y Nazaret Moreno. ¡Así ha sido este momento!

Inés Thandi, fantástica cantando 'Say my name' de Destiny's Child

Marta Fernández brilla con 'When I was your man' de Bruno Mars

Jesús Montero cautiva con 'Me cuesta tanto olvidarte' de Mecano

Nazaret Moreno, puro arte flamenco con 'Señora'