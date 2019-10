Tras la octava noche de Audiciones a ciegas, Vanesa Martín sigue en cabeza con dos nuevos talents en su equipo con los que hacen 11 en total. El primero de la noche ha sido Miguel Martín que nos ha hecho tocar el cielo con la primera interpretación en francés en el programa. El joven talent de 12 años nos ha mostrado su voz angelical al cantar 'Caresse sur l'océan' como un auténtico niño de la película francesa de 'Les Choristes'. La coach malagueña también logró llevarse la gran personalidad de Carmen Ferre, una talent sevillana de 12 años con un físico muy parecido al de Marisol. Guitarra en mano, Carmen Ferre impresionó a todos con su versión de 'Quédate' de Ruggero Pasquarelli.

María Expósito, una niña muy valiente que nos conquistó a todos con su gran potencia vocal encima del escenario. La talent de 14 años se ganó un merecidísmo pleno, a pesar del bloqueo de Vanesa Martín, ya que, los cuatro coaches se quedaron muy asombrados con su manera de versionar 'All I ask' de Adele. Tras muchas dudas, la talent decidió irse al equipo de David Bisbal cantándole un trozo de una canción de almeriense: "Y digaleeeé....".

Melendi también sumó una talent más a su equipo. La sensibilidad y la voz dulce de Enshar Ghateh enamoraron al coach asturiano que no dudó en girarse tras escuchar las primeras notas de 'Somelike you' de Adele. Una versión de la joven talent de 13 años que logró emocionar a Melendi siendo una más dentro del programa en esta octava noche.

Rosario Flores: "Estoy loca por trabajar con ella"

Rosario Flores también consiguió a una gran talent para su equipo. Una niña muy internacional que confesó haber participado en más de 30 concursos musicales, entre ellos, Eurojunior en Bielorrusia.cautivó a la coach madrileña que hizo confesar en un divertido momento que lograría aprenderse su nombre. La talent de 13 años realizó una magnífica versión de 'It's a man's man's man's world' de James Brown durante su paso por el octavo programa de Audiciones a ciegas.

Finalmente, tres talents no lograron hacer girar los sillones de los coaches durante la noche: Gisela Troyano, una talent malagueña de 10 años que puso todo su alma para versionar el gran tema 'La mala costumbre' de Pastora Soler; Daniel Rodríguez, un talent sevillano de 12 años que puso todo su flow y ritmo en el escenario cantando 'Valerie' de Amy Winehouse; y Alicia Paramés, una pequeñísima talent madrileña de tan solo 7 años que enamoró a todos con su interpretación de 'A million dreams' de la película de 'El gran showman'. El momento más tierno de la noche fue cuando la pequeña no supo si los coaches se habían girado tras su actuación: "¿Os habéis dado la vuelta o no?".

Los equipos tras el octavo programa de Audiciones a ciegas:

Equipo Vanesa Martín (11): Manuela Gómez, Laura Valle, Aiert Alberdi, Laura Bautista, Esperanza Bonelo, Aysha Bengoetxea, Laura Muñoz, Isabel Marsal, Eva Paul, Miguel Martín y Carmen Ferre.

Equipo Melendi (10): Sofía Esteban, Sara Gálvez, Alan Brizuela, Marta Berlín, María Fernández, Marcos Balmori, Luis Giménez, Ahlam Akourrih, Julio Gómez y Enshar Ghateh.

Equipo Rosario Flores (10): Daniel García, Juan Manuel Segovia, Lidia España, Chavito, Yolaini Viñas, Abel Bernal, Natalia Barone, Elena Aguallo, María Calero y Ruslana Panchyshyna.

Equipo David Bisbal (9): Paloma Puelles, Salvador Bermúdez, Berta Luna, Victoria Herraiz, Hugo Sánchez, Juan Miguel Cortés, Alba Aguilar, Adriana Tonda y María Expósito.

