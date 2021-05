"Has cambiado mucho": el emotivo reencuentro de un talent con los coaches en su regreso a 'La Voz Kids'

En 'La Voz Kids' existen las segundas oportunidades y los sueños se pueden hacer realidad en cuestión de segundos en un escenario lleno de magia.

Es lo que le ha ocurrido a Levi Díaz en las Audiciones a ciegas de esta segunda edición en Antena 3.

El talent barcelonés ha vuelto al programa un año después para volver a probar suerte y demostrar que lleva la música en la sangre.

En su debut, Levi escogió el tema 'We've only just begun', de Carpenters, pero lamentablemente los coaches no se giraron.