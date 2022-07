Fin de las Audiciones a ciegas de 'La Voz Kids': lágrimas y cierre de equipos de ensueño

¡Han finalizado las Audiciones a ciegas de ‘La Voz Kids’! Por lo tanto los cuatro coaches ya cuentan con sus quince talentos en sus equipos. David Bisbal, Pablo López, Aitana y Sebastián Yatra ya tienen todo preparado para la siguiente fase: las Batallas.

EQUIPO DAVID BISBAL

David Bisbal fue el primer coach en cerrar equipo. Un grupo de 15 niños en el que destacan las grandes voces flamencas, pero donde no faltan las voces femeninas o el rock.

En las últimas Audiciones a ciegas de ha conseguido las dos últimas voces que le faltaban: Pablo Hernández e Irene Prieto.

La elegancia de Pablo Hernández conquistó a los coaches con un swing y una voz de lo más personales cantando ‘Come fly with me’ de Billy May. Además, también pudimos escucharlo al lado de Sebastián Yatra con un dúo de lo más impresionante interpretando ‘Fly me to the moon’. ¡Dos showman en escena!

Irene Prieto convirtió el escenario de ‘La Voz Kids’ en un auténtico teatro al interpretar a la perfección el tema ‘Maybe’ del musical de Annie. Una voz por la que los coaches lucharon con sus mejores armas, pero finalmente la talent madrileña decidió sumarse al ‘Team Bisbal’.

EQUIPO PABLO LÓPEZ

A Pablo López solamente le quedaba una voz para cerrar su equipo. En la última gala sintió algo especial al escuchar a Ana Palomino, una sevillana que se consideraba la mayor fan del coach malagueño y, finalmente, fue la talent con la que cerró su equipo. La joven sevillana demostró su talento con una bonita versión del tema ‘Vivir’ de Rozalén.

El momentazo llegó cuando Pablo López, muy feliz por completar a sus quince voces, dedicó una improvisada canción a Ana Palomino presentándole los nombres de cada uno de los integrantes del ‘Team Pablo’: “Estás con catorce almas pequeñitas, gigantes, con la que compartirás una experiencia que recordarás toda tu vida”.

El coach malagueño puso así fin a un equipo repleto de una gran variedad de estilos con mucha personalidad.

EQUIPO AITANA

Aitana fue la tercera coach en cerrar su equipo con la selección de sus tres últimas voces en las sextas Audiciones a ciegas. La coach barcelonesa optó por conseguir a talentos muy diversos en esta gala sumándose así a un grupo con mucho poder femenino y el desparpajo de los más pequeños: Carlos Higes, Luna Contador y Carmen Ranea, fueron los últimos integrantes.

Carlos Higes sorprendió muchísimo al mostrar su gran voz con el tema ‘This is me’ de Keala Settle de la película de ‘El gran showman’. El pequeño de tan solo 9 años demostró que en su interior tiene mucho potencial para la música.

La segunda voz que seleccionó Aitana fue la de Luna Contador otra pequeña talent de 10 años que demostró su dulce voz con el tema ‘Mañana’ del musical de Annie.

Para conseguir a la tercera y última talent de su equipo, Aitana tiró de estrategia y utilizó su último bloqueo contra Sebastián Yatra. La coach barcelonesa no dudó en hacer uso de su poder para sumar automáticamente a Carmen Ranea que realizó una versión llena de arte del tema ‘Volver’ de Estrella Morente. ¡Olé!

EQUIPO SEBASTIÁN YATRA

Sebastián Yatra ha sido el último coach en cerrar su equipo y recopilar a los cuatro últimos talents que le faltaban para sumar los quince en total. En las últimas Audiciones a ciegas ha conseguido a Venecia Franco, Paula Cañaveras, Guillermo Moreno y Lucía Aliaño, cuatro nuevas voces dentro de un equipo fantástico y con muchos polos opuestos de lo más interesantes.

Venecia Franco, la intérprete del personaje de Nala en el musical del Rey León, sorprendió mucho con una versión muy original del tema ‘Imagine’ de John Lennon. Por su parte, Paula Cañaveras interpretó con mucha emoción el tema ‘Algo especial en ti’ de Sarayma y demostró su talento con esta balada aflamencada.

El tercer niño en unirse al ‘Team Yatra’ fue Guillermo Moreno, que demostró su dulce voz cantando ‘See you again’ de Charlie Puth. Aunque el coach colombiano se pensó en darle al botón, finalmente sumó la voz del talent madrileño y reveló que la tensión de vivir el final de las Audiciones a ciegas estaba apoderándose del momento.

Tal era la emoción de Sebastián Yatra, que estalló en un mar de lágrimas muy agradecido con poder haber formado parte de la familia de ‘La Voz Kids’: “Aquí en España me han dado una segunda casa”, afirmaba mientras era arropado por sus compañeros.

Tras este emocionante momento, Lucía Aliaño se dispuso a cantar poniendo fin a las Audiciones a ciegas. La joven talent gaditana llenó de felicidad al coach colombiano al interpretar de forma maravillosa el tema ‘Pena, penita, pena’ de Lola Flores. Un género musical que Yatra había buscado durante todos los programas. ¡Cuánto arte!

Resumen de equipos

Pablo López (15 talents): Alberto Guzmán, Aroa Salaño, Rodrigo Cuesta, María Arilla, Fran García, Rocío Domínguez, Carmen Alcalá, David Gil, Pol Calvo, Idaira Campaña, Antonio Cortés, Chloe Casugo, Daniela de los Ángelez, Marcella Mrvaljevich y Ana Palomino.

David Bisbal (15 talents): Enrique Gabarre, Irene Molina, Naia Castro, Triana Jiménez, Anaïs Mardivirin, José David Giménez, Mara Ugalde, Blanca Miralles, Mario Argüello, Rubén Gómez, Gio García, Nayeli Ruiz, Christian Losada, Pablo Hernández e Irene Prieto.

Aitana (15 talents): Marina Oliván, Sandra Valero, Claudia Santamaría, Emilio Díaz, Francheska Cruz, Naibeth Sánchez, Carla Pintor, Elia Camí, Marta Porris, Roberta Fauteck, Oihan Aristizabal, Sasha Matsiavina, Carlos Higes, Luna Contador y Carmen Ranea.

Sebastián Yatra (15 talents): Macarena Estévez, Leonor Villalba, Mario Falero, Shariff Ardá, Paula Paredes, María Borja, Diego Pulido, Joel Tena, Zoe Medina, Lena Ilievska, Jesús López, Venecia Franco, Paula Cañaveras, Guillermo Moreno y Lucía Aliaño.

