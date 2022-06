Avance exclusivo de 'La Voz Kids': Sebastián Yatra impresionará cantando 'Fly me to the moon' con un talent

Llega el fin de las Audiciones a ciegas y los coaches cerrarán sus equipos de quince voces cada uno. Aitana, David Bisbal, Pablo López y Sebastián Yatra sacarán sus mejores armas para hacerse con las mejores voces de la noche.

Además, la gala nos sorprenderá con más talento que nunca, ¡vaya voces! Uno de los talents del programa cantará al lado del coach colombiano una impresionante versión del tema 'Fly me to the moon'.

¡No te lo puedes perder! El viernes a las 22:00 horas, finalizan las emocionantes Audiciones a ciegas de 'La Voz Kids', en Antena 3.

Y el sábado a las 22:00 horas, el gran estreno de las Batallas de ‘La Voz Kids’.