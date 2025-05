“Tú has nacido artista”: Lola Índigo, con la emoción a flor de piel gracias a la actuación de David

La tercera gala de La Voz Kids ha comenzado con fuerza gracias a la actuación de David, que ha emocionado a los coaches interpretando Corazón hambriento de India Martínez.

Su voz, llena de sensibilidad y talento, ha conseguido un pleno de coaches. Finalmente, el joven ha elegido a Lola Índigo como su coach, despertando en ella una ilusión enorme.

La artista, completamente sorprendida, no ha podido contener la emoción y ha gritado de alegría al escuchar su nombre. Desde lo más profundo del corazón, le ha dedicado unas palabras que han tocado a todos: “Lo que tú tienes no se aprende, tú has nacido artista”, dejando claro que David ya ocupa un lugar muy especial en su equipo.

Ambos nos han regalado uno de los momentos más bonitos de la noche. Lola, visiblemente emocionada, ha confesado que lo que más le gusta de participar en La Voz Kids son los abrazos de los niños. ¡Pura ternura! ¡Dale al play para verlo!