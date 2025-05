David eriza la piel de Edurne y provoca lágrimas en Lola Índigo en La Voz Kids

La tercera noche de Audiciones a ciegas de La Voz Kids 2025 ha arrancado con una actuación que ha tocado el corazón de coaches y público.

David, un joven de 14 años, ha sido el encargado de abrir la gala con una versión muy especial de ‘Corazón hambriento’ de India Martínez, demostrando desde el primer segundo que está preparado para vivir una experiencia inolvidable.

A pesar de los nervios iniciales, David ha cantado con un sentimiento tan profundo que ha provocado un pleno de coaches. Lola Índigo, Manuel Turizo, Edurne y David Bisbal no han tardado en girarse, impresionados por la emoción y madurez vocal del talent.

"¡Qué sentimiento tan bonito!", exclamaba Lola Índigo, visiblemente emocionada. “Ha sido un momento precioso y muy especial, se me han saltado las lágrimas”, confesaba entre aplausos.

Edurne también quedó impactada: “Cuando has empezado a cantar he pegado un bote, y eso no me pasa con todos los niños. Me has erizado la piel”, destacó. Bisbal y Turizo tampoco se quedaron atrás, llenando de elogios al joven en un intento por convencerlo.

Finalmente, tras una decisión muy reñida que mantuvo al plató en vilo, David eligió unirse al equipo de Lola Índigo, sellando un arranque de gala cargado de emoción y magia.

¡Dale al play y revive una de las actuaciones más especiales de la noche!