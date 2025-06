“Aunque me superbloqueen, será un honor escucharte en La Voz Kids”: las bonitas palabras de Bisbal a esta talent

La cuarta gala de las Audiciones a Ciegas de La Voz Kids sigue dejándonos momentazos inolvidables. La encargada deabrir la noche ha sido Clara, que ha conquistado el escenario y ha logrado que David Bisbal, Edurne y Manuel Turizo se giraran por ella.

David Bisbal no ha podido ocultar su entusiasmo: completamente impresionado con su talento, ha intentado convencerla con todo su carisma, aunque sabía que sus compañeros no se lo pondrían fácil: “Aunque me superbloqueen, será un honor escucharte cada noche en La Voz Kids”, le ha dicho con emoción.

El artista ha insistido con palabras llenas de admiración: “No solamente has sabido interpretarlo si no que has sabido meterte dentro de la música y nosotros estábamos alucinando”.

Clara ha recibido elogios de todos los coaches, pero tras el superbloqueo a David, ha tomado su decisión final: irse al equipo de Edurne. ¡Dale al play para revivir uno de los grandes momentos de la noche!