"Todos se echaron las manos a la cabeza pensando la va a cagar”: La actuación de Jorge Fernández con la banda de 'La ruleta de la suerte'

Jorge Fernández es toda una caja de sorpresas y, una vez más, ha hecho gala de uno de sus talentos ocultos.

Los que le siguen muy de cerca en las redes sociales saben que toca la guitarra a la perfección, ya que alguna que otra vez ha compartido vídeos demostrando su gran talento.

Ahora, en su última publicación, el presentador de 'La ruleta de la suerte' ha mostrado las imágenes de su día más feliz encima de un escenario junto a la banda del programa: "Le decía a Joaquín en directo, antes de irme igual me lanzo y la toco", explica. A lo que el músico le decía: "No no, que no está en el repertorio, no tenemos tiempo"- ¿Qué ocurrió? Jorge no dudó en hacerlo y el resultado fue increíble.

En el vídeo de arriba te mostramos cómo acabó su concierto. ¡Qué arte tiene nuestro Jorge!