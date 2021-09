Sinceridad ante todo: Las fuertes declaraciones de un concursante sorprenden a Jorge Fernández

Jorge ha comenzado el programa por todo lo alto, con una divertidísima y sincera presentación ha conseguido traer muy buen rollo al plató de ‘La ruleta de la suerte’. Por su parte, Jorge Fernández no ha podido reírse más de su tocayo e incluso ha seguido las bromas que el otro comenzaba.

Parece ser que a Jorge, el concursante, no le ha gustado nada su carrera y se ha atrevido a no recomendarla públicamente en televisión. “Los historiadores de España no van a querer saber nada de ti”, le ha dicho entre risas el presentador, a lo que el concursante le ha respondido: “Y yo de ellos tampoco, tranquilo”.

Jorge Fernández se ha declarado un amante absoluto del café y ha contado cuál es el ritual que realiza todas las mañanas.