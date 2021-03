¿Es malo para la salud crujir los nudillos? ¡Descúbrelo en ‘La ruleta de la suerte’!

Ana logró resolver uno de los paneles de ‘La ruleta de la suerte’ que nos hablaba de la grima que produce el crujir de los nudillos.

Una vez resuelto el panel, Jorge Fernández comentaba el hecho de que no es malo para la salud como muchas veces se ha pensado en el pasado. Además, tanto él como la concursante confesaron hacerlo de vez en cuando para liberar tensiones.

¡Descúbrelo dándole al play!

Marta, una de las concursantes, logró entristecer a Jorge Fernández por no escuchar lo que le estaba diciendo durante uno de los paneles. “Otra más que no me escucha”, comentaba el presentador. ¡Así fue ese momento!