Jorge Fernández comparte el secreto del éxito de La ruleta de la suerte: “Tengo una pequeña idea de por qué no fallamos”

Con la llegada del verano, es normal que todos los programas de todas las cadenas bajen su audiencia. Sin embargo, La ruleta de la suerte no está sujeta a esta norma, siendo líder en su franja horaria durante 18 años largos años.

Jorge Fernández celebra cada vez que salen las audiencias y agradece el apoyo incondicional de sus fans. No es fácil estar casi dos décadas en televisión y no fallar, teniendo en cuenta que La ruleta es un programa diario.

“En la televisión hay más errores que aciertos y se sufre mucho por mantener un programa diario a flote”, reflexiona Jorge Fernández en sus redes sociales después de señalar que “es humano fallar”, algo necesario para “poder progresar”.

Pero en La ruleta no se conoce ese término: “Tengo una pequeña idea de por qué no fallamos”, apunta el presentador, haciendo alusión también a otros programas buenísimos, con un gran equipo detrás, pero que no han tenido el mismo resultado.

Así, en una publicación en redes sociales, Jorge Fernández ha señalado el secreto del éxito de La ruleta. “No es cuestión de suerte”, aclara el presentador, y es que todo recae en tener las cosas muy claras: “Llevamos muchos años sabiendo lo que tenemos que hacer y cómo lo queremos hacer”, señala Jorge, sabiendo a qué público se dirige La ruleta y qué se quiere conseguir.

En la última semana de agosto, La ruleta de la suerte ha mantenido unos números de liderazgo absoluto en su franja, siendo el programa más visto y logrando el minuto de oro en repetidas ocasiones. “¡No fallamos nunca!”, celebra Jorge una vez más la victoria en la lucha de las franjas horarias, una “guerra” en la que, si se va bien armado, se gana.

El presentador ha confesado que no se siente presionado por ello, pero sí con una responsabilidad sobre los hombros para seguir haciéndolo lo mejor posible. “Si nos elegís, ¡no os podemos fallar nunca!”, exclama Jorge para finalizar su mensaje.