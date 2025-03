¡Salió en El Hormiguero! Cris demuestra el talento oculto por el que se hizo viral

Cris ha estado a punto de convertirse en finalista, pero la suerte no le ha acompañado del todo. Aunque estuvo a muy poquito de lograr el x2, finalmente no lo ha conseguido por miedo a caer en la quiebra. Se pasó de fuerza, pero la concursante lo dio todo hasta el final, arriesgando y demostrando que valentía no le falta.

Como prometió al principio del programa, Cris había dicho que, si no se iba con los 100 euros de consolación, nos iba a enseñar su talento oculto. ¡Y dicho y hecho!, con los 750 euros ya asegurados, ha mostrado a todos su habilidad que se hizo famosa en TikTok durante la cuarentena, ¡y que hasta llegó a salir en El Hormiguero!

Aunque al principio se mostró algo tímida, todos estábamos deseando ver qué era eso tan viral que Cris sabía hacer con la boca. Y, para sorpresa de todos, ¡Cris sabe cruzar los labios de un lado a otro y moverlos como nadie! Los demás concursantes intentaron imitarla, incluso Jorge Fernández, pero ninguno consiguió hacerlo como ella.

El talento de Cris fue tan impresionante que hasta Jorge Fernández se olvidó de que aún le faltaba resolver el panel. Aunque no consiguió superar a su compañero y se quedó a menos de 200 euros de hacerlo, Cris se va a casa con 1.475 euros, un premio que no está nada mal. ¡No te pierdas el gran talento de Cris!