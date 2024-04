El reto de Manuel que Jorge Fernández y Laura Moure no consiguen: ¡tocar las palmas con una mano!

Este profesor de Sevilla ha llegado a La ruleta de la suerte confesando una de sus habilidades especiales durante su presentación: ¡sabe tocar las palmas con una sola mano!

¿Alguna vez has escuchado eso de "a que no eres capaz de chuparte el codo"? Y seguro que acto seguido lo has intentado.

Pues con la habilidad de Manuel ha ocurrido lo mismo en el plató de La ruleta de la suerte. Laura Moure y Jorge Fernández lo han intentado hasta la saciedad: "Seguro que ahora estáis todos en casa intentándolo también".

“Seguro que ahora soy un meme de todo el colegio”, ha reconocido Manuel tras hacer su demostración.