Los reflejos de Laura Moure ayudan a Nacho a resolver el exprés… ¡en el último segundo!

En el panel de ‘Molestas, tío’ se ha vivido la tensión hasta el último segundo en el plató de La ruleta de la suerte. Nacho ha caído en el gajo del exprés y lo ha levantado sin pensárselo dos veces: tenía solo 45 segundos para resolverlo si no quería perder su turno. Pero él ha exprimido hasta el último momento.

El concursante ha conseguido adivinarlo a falta de un segundo de que el tiempo quedase a cero y con 650 euros en su marcador a punto de perderlos. ¡Ha llevado la tensión al límite!

Pero este momento también ha pasado factura a Laura Moure, que no le ha dado tiempo a desvelar las últimas letras que faltaban por descubrir. “Me cruzo y no podría leer”, se ha justificado la copresentadora, con el fin de no perjudicar a Nacho en su jugada a contrarreloj. ¡Así ha sido este momento lleno de tensión!

Adelántate a la emisión del próximo programa en ATRESplayer PREMIUM.