“Me va pasar de todo hoy”: La negatividad invade a Silvia tras perder un panel por un despiste

Silvia lo tenía todo: un panel prácticamente completo y un buen marcador. Se sabía a la perfección la respuesta correcta, pero los nervios le han jugado una mala pasada.

La concursante acababa de descubrir la letra oculta y con ello había conseguido el supercomodín. Además, había utilizado el gajo de Me lo quedo y le había robado a Bárbara todos sus gajos.

Silvia estaba lista para resolver el panel, pero en ese momento algo le ha fallado… ¡se ha equivocado en una palabra! Nuestra concursante ha intentado utilizar el supercomodín, pero todavía no lo había ganado.

Silvia no daba crédito: “¡Ostras! ¡Me va a pasar de todo hoy a mí, ya verás! Jorge Fernández le ha preguntado: “¿Ya has visto dónde la has liado no?”. Un despiste que le ha costado a la concursante el supercomodín y los 825 euros que tenía en su marcador. ¡Una pena!