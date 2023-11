El olvido de Alba le cuesta una jugada importante en el Panel con Bote

A todos los concursantes les encanta jugar en La ruleta de la suerte, y más cuando el panel que toca es el que tiene Bote.

Alba contaba con el gajo del ‘Empiezo yo’, y el Panel con Bote es la última oportunidad que tenía para usarlo puesto que después no hay más paneles que jugar a no ser que pase a la final.

Jorge Fernández se ha dado cuenta, pero no podía decir nada “para no favorecer a ningún concursante”. Y el público, que normalmente avisa de estas cosas, no se ha dado cuenta que Alba tenía el ‘Empiezo yo’. ¡Qué pena!