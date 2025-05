Una segunda oportunidad, giros inesperados y una elección que nadie vio venir: así ha sido la tercera gala de La Voz Kids

La tercera noche de Audiciones a ciegas en La Voz Kids 2025 ha sido una de las más intensas hasta el momento. Los coaches han tenido que sacar su lado más competitivo para luchar por las voces más prometedoras, en una gala marcada por superbloqueos, lágrimas, momentos inesperados… y segundas oportunidades.

Una noche repleta de lucha y competencia por las mejores voces. Esta noche, han sido Lola Índigo y Manuel Turizo los coaches que más voces suman en sus equipos. La granadina consigue hoy tres potentes voces, sumando un total de siete artistas. Nuestro coach colombiano, también se hace hoy con tres voces, consiguiendo así un total de siete talentos.

David y Edurne también han visto crecer sus equipos consiguiendo dos voces cada uno y situando a David con un total de nueve artistas y a Edurne con siete talentos. Una batalla de lo más emocionante.

Además, los coaches le han otorgado una segunda oportunidad a Carolina, que ha demostrado que su talento va mucho más allá y que no solo canta, también baila.

¡Así ha sido la tercera gala de Audiciones a ciegas de La Voz Kids!

Equipo Lola Índigo: noche redonda con tres grandes incorporaciones

Lola Índigo ha vivido una gala especialmente potente, en la que ha demostrado una vez más su gran intuición para detectar voces con personalidad, emoción y estilo propio. Con cercanía, estrategia y sensibilidad, ha logrado conectar con los talents en el momento justo.

La coach ha sumado tres nuevas voces muy diferentes entre sí, pero igual de prometedoras: el impresionante David, que abrió la gala con un pleno de coaches y una interpretación que puso al plató en pie; el pequeño Leo, que con solo 10 años mostró dulzura y valentía al interpretar un tema de los Red Hot Chili Peppers; y Matías, cuya propuesta diferente y llena de emoción con ‘Lose Control’ convenció a Turizo, Bisbal y también a Lola, que finalmente consiguió llevarlo a su equipo.

Una noche redonda para la granadina, que consolida un equipo con fuerza, emoción y mucho potencial.

Equipo Manuel Turizo: conexión y sentimiento en cada elección

El coach colombiano también ha brillado esta noche, tanto por su sensibilidad como por su firmeza a la hora de elegir. Manuel Turizo ha logrado sumar tres voces más a su equipo, y alcanza así siete talentos en total.

Turizo ha demostrado una gran conexión con los participantes, especialmente con los que comparten su energía y estilo. Su equipo se consolida como uno de los más equilibrados de la edición.

El coach se ha llevado para su equipo el talento de Geraldine, que conectó enseguida con Turizo con quien comparte raíces colombianas; también se sumó Carla, que sorprendió al interpretar ‘Voilà’ en francés. Su sensibilidad y su voz cautivaron a Turizo, que fue el único en girarse y apostar por su delicadeza; y la tercera incorporación fue Salma, que aportó frescura, ritmo y actitud con ‘Can’t Remember to Forget You’.

Equipo David Bisbal: emoción, técnica y una elección inesperada

David Bisbal continúa liderando en número de talents y esta noche ha reforzado su equipo con dos nuevas incorporaciones que han generado emoción y sorpresa. Fiel a su estilo, el coach almeriense ha apostado por voces con fuerza, técnica y presencia escénica.

Uno de los grandes momentos de la gala lo protagonizó Alejandro, quien, tras intentarlo en varias ocasiones, por fin llegó a las Audiciones a ciegas con una impecable interpretación de ‘Diamonds’ de Rihanna. Aunque todo apuntaba a que se uniría al equipo de Lola Índigo, dio la sorpresa eligiendo a Bisbal, desatando una reacción de asombro entre los coaches.

También se sumó a su equipo Manuel, con una interpretación sólida de ‘Spirit’ de Beyoncé. Fue el único coach en girarse, pero no tuvo ninguna duda: su voz, su potencia y su actitud convencieron a Bisbal desde la primera nota.

Equipo Edurne: sensibilidad, elegancia y una oportunidad única

Edurne ha vivido una gala llena de emoción y momentos especiales. Ha sumado dos voces muy personales a su equipo, y ha protagonizado uno de los gestos más conmovedores de la noche.

La coach madrileña se ha llevado una de las voces más deseadas de la gala: la voz de Manuel Pato. El talent logró un espectacular pleno provocando una batalla entre los coaches: Bisbal y Lola fueron superbloqueados y el talent se fue directo al equipo de Edurne.

La última en unirse fue Nerea, una talent enamorada de la música de los años 60 y 70, que interpretó ‘For Once in My Life’ de Stevie Wonder. Edurne fue la única en girarse y valoró tanto su voz como su estilo clásico y auténtico.