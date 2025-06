Jorge se viene arriba y arriesga hasta el final con un panelazo de 1.325 euros: “¡Soy un ansias!”

Jorge ha arrancado fuerte cayendo en el x2, lo que le ha hecho pasar de 225 a 450 euros en un instante. Aprovechando el momento, ha utilizado la Doble letra y con la “G”, que ha resultado ser un acierto total, ha elevado su marcador a 900 euros.

Con la suerte de su lado, Jorge ha caído en el gajo del Me lo quedo y ha seguido tirando. Aunque ha estado a punto de caer en la primera parte del Gran premio, lo que le habría permitido quedarse también con la mitad de su compañera si utilizaba el Me lo quedo, no ha tenido suerte.

Con 1.175 euros acumulados, Jorge ha seguido arriesgando: “¡Soy un ansias, me estoy viniendo arriba y diciendo las letras que me sé!”, decía entre risas. Como aún le faltaba una palabra para descifrar el panel, ha seguido tirando: “Vaya dos ansias que os habéis juntado”, bromeaba Jorge Fernández refiriéndose a él e Iveth.

Finalmente, aunque Jorge no ha logrado llevarse el Gran premio, ha resuelto con un marcador de 1.325 euros, una gran jugada que le ha salido casi redonda. ¡Revive este panelazo!