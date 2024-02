¡Un error fatal!: Janire desoye los consejos del público y pierde una oportunidad de oro

El 'Me lo quedo' es un gajo muy útil si se utiliza en el momento adecuado. Celia tiene su atril lleno de gajos: 'Doble letra', 'Supercomodín', 'Comodín', 'Empiezo yo' y 'Ayuda Final'. Ha perdido el turno y le ha llegado a Janire.

El público le ha insistido en multitud de ocasiones, pero la concursante cree que no es el momento adecuado: “Todavía no, tranquilos”. En la siguiente tirada ha perdido el turno y Jorge Fernández se lo ha explicado: “Te decían que lo utilizases por si te pasaba esto, así tendrías dos comodines”.

El turno le ha vuelto a Celia y ha gastado todos los gajos posibles. Por lo que Janire ha perdido una oportunidad de oro en el programa. Jorge no se cree lo que acaba de pasar: “Nadie entiende porque no les has quitado todos los gajos”. ¡Qué importante es escuchar los consejos del público”.