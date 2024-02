Elena, al borde del colapso después de resolver un panel de 2.925 euros: “¡Estoy temblando!”

Elena es la concursante más joven del programa de hoy, a pesar de su juventud es toda una experta de La ruleta. Después de no levantar el gajo del 'express' ha tenido la fortuna de caer en la mejor casilla del concurso, los 1.000 euros.

Ha tenido buen ojo para decir una consonante repetida y se ha colocado con 3.000 euros: “Madre mía, me va a dar algo”. Después de comprar varias vocales ha intentado resolver, pero no sin antes avisar a Jorge: “No me digas lo que tengo”. ¡No se quería poner más nerviosa!

Tras resolver el panel, Jorge Fernández le ha querido dar una pausa dramática que ha enmudecido el plató. Además, le ha preguntado a la concursante: “¿La hemos liado?”. Una pregunta que ha cambiada la cara de Elene. Finalmente, la respuesta es correcta y respira aliviada: “¡Estoy temblando!”