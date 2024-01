¡La avaricia rompe el saco! Fernando pierde 650 euros por insistente

Tirar de la ruleta siempre conlleva un riesgo. Jorge Fernández que conoce a la perfección la dinámica del concurso ha querido advertir a Fernando de que está arriesgando demasiado: “¿No te parecen suficiente 550 euros?”. El concursante ha respondido: “Quiero más”.

Fernando ha seguido tirando y ha rozado el “Pierde Turno” en más de una ocasión. “No sabes ni donde has caído” le ha advertido el presentador incrédulo al ver que no resuelve. ¡Se la está jugando!

¡Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe! Fernando ha perdido el turno: “He sido un egoísta. Por suerte, la diosa fortuna se ha aliado con él y ha tenido una segunda oportunidad. Finalmente ha vuelto a tirar y ha quebrado, Jorge Fernández no se lo podía creer: “¿Por qué has vuelto a tirar la has liado más gorda todavía?”. ¡Esperemos que haya aprendido la lección!