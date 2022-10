La altura de Víctor deja en evidencia a Jorge Fernández: “No sé por qué he hecho esta chorrada”

Víctor es un joven de 24 años, ingeniero espacial y que le encanta viajar, y ha acudido a ‘La ruleta de la suerte’ para conseguir el máximo dinero posible y cumplir uno de sus sueños de concursar en el programa, ya que siempre ha sido “muy fan desde pequeño”, apuntaba.

Pero hay algo de Víctor que ha llamado mucho la atención de Jorge Fernández: su altura, ¡confiesa que mide 2,04 metros! Este dato ha dejado sorprendido al presentador, que no ha dudado en ponerse al lado del concursante y quedarse en evidencia. Ya le han quitado el papel del más alto del plató: “No sé por qué he hecho esta chorrada, no me gusta que me lleguen más arriba”, confesaba el presentador. ¡No te pierdas este momentazo en el vídeo de arriba!